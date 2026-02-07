Câmara Municipal do Cartaxo adia eleições numa das suas freguesias

Depois de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã, é o Cartaxo que anuncia o adiamento o ato eleitoral para 15 de Fevereiro, na freguesia de Valada.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Ferreira Heitor, emitiu um despacho a anunciar o adiamento das eleições presidenciais em Valada e o encerramento, a 8 de fevereiro, das três secções de voto: Valada, Porto de Muge e Reguengo. As eleições ficam, assim, reagendadas para 15 de fevereiro.



Cartaxo após a Tempestade Kristin DR

Num comunicado partilhado nas redes sociais, o município explica que a decisão "deve-se ao facto de a freguesia de Valada se encontrar isolada, na sequência das cheias do rio Tejo, que condicionam a circulação e o acesso às secções de voto", não se encontrando asseguradas "as condições de segurança, de acesso e/ou de funcionamento das três secções de voto".

O Cartaxo é mais um dos concelhos que, de acordo com a lei eleitoral, recorre à possibilidade de adiar as eleições, em situações de calamidade. Para já, as eleições também se irão realizar no domingo de 15 de fevereiro em Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã.

Leia Também Depressão Marta: 13 distritos estão em alerta laranja