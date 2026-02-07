Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo. Circulação ferroviária suspensa em troços das linhas do Norte, Douro, Oeste, Beira Baixa e Cascais

Lusa 09:58
As equipas da Infraestruturas de Portugal (IP) estão no terreno para tentar repor a circulação, assim que possível.

A circulação ferroviária regista este sábado "alguns condicionamentos" nas linhas do Norte, Douro, Oeste, Beira Baixa e Cascais devido ao mau tempo, informou a empresa Infraestruturas de Portugal (IP), num ponto de situação às 08:00.

Linha do Norte
Linha do Norte Paulo Novais/Lusa

De acordo com a IP, a circulação ferroviária encontra-se suspensa na Linha do Norte, entre Alfarelos e Coimbra B; na Linha do Douro entre a Régua e o Pocinho; na Linha do Oeste entre Mafra e Amieira; na Linha da Beira Baixa entre Mouriscas e Sarnadas; na Linha de Cascais na via ascendente entre Algés e Caxias e na Concordância de Xabregas entre Lisboa Santa Apolónia e Bifurcação Chelas.

Estas ocorrências "estão a afetar a normal exploração ferroviária em vários troços, exigindo intervenções técnicas das equipas no terreno para a reposição das condições de segurança e da regularidade do serviço", segundo a IP.

As equipas da Infraestruturas de Portugal (IP) encontram-se no terreno "a desenvolver todos os esforços para resolver a situação e repor, com a maior brevidade possível, as condições de circulação e de segurança", informou ainda a empresa, que fará novas atualiações ao longo do dia.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.

