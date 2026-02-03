Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

INÉDITO. EDITORA ABDICOU DE UM SUCESSO DE VENDAS

Como a LeYa encomendou livro sobre o Chega e depois recusou publicá-lo

Marco Alves
Marco Alves 23:00

Grupo editorial recusou publicar obra sobre o partido de Ventura depois de ter sido entregue pelo autor. Sem explicações, rescindiu contrato.

A 27 de janeiro, Miguel Carvalho, jornalista e autor, foi até à livraria A União, em Ponte de Lima, falar sobre o seu último livro, Por Dentro do Chega. Era mais uma sessão pública entre as dezenas que já fez para falar de um livro que pretende revelar “a face oculta da extrema-direita em Portugal”. Na sessão, um dos leitores fez-lhe uma pergunta que tem sido recorrente: porque saiu da LeYa? Recorde-se que Miguel Carvalho tem vários bestsellers naquele grupo editorial, como A Última Criada de Salazar (2013), Quando Portugal Ardeu (2017), ou Amália (2020). Respondeu que o divórcio estava relacionado com o livro sobre o Chega, que a LeYa não quis publicar e que por razões legais não podia entrar em detalhes.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Aliança Casa nova Casa Parto em casa LeYa CHEGA Miguel Carvalho Portugal Alexandre Franco de Sá Ponte de Lima Penacova
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Como a LeYa encomendou livro sobre o Chega e depois recusou publicá-lo