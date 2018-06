Em entrevista, o magistrado tinha feito questão de dizer não ter "fortuna herdada de meus pais ou sogros", e de precisar "de dinheiro para pagar" os encargos.



Se as paredes da moradia com oito quartos à venda em Linda-a-Velha falassem, os 800 mil euros pedidos pelo proprietário até poderiam ser considerados um preço baixo a pagar pelo conhecimento que se poderia obter. O imóvel em causa pertence ao juiz Carlos Alexandre, que nos últimos anos tem acompanhado processos judiciais como a Operação Marquês, Monte Branco, Banco Espírito Santo, Operação Furacão, etc.



Mas, talvez por pedido expresso do proprietário, a imobiliária que está a comercializar a moradia não faz qualquer referência a este facto – o que, tendo em conta os critério de valorização dos imóveis no actual contexto do mercado imobiliário, até poderia fazer com que os tais 800 mil euros passassem a 1 milhão.



A agência refere apenas que se trata de "uma moradia isolada em Linda a Velha; composta por 11 divisões, distribuídas por 3 pisos + sótão + garagem 45 m2; inserida num lote de 467 m2, com uma área de implantação de 172 m2; com uma área de construção de 418,70 m2; perto de serviços, escolas e transportes públicos".



Há dois anos, numa entrevista à SIC, o próprio juiz tinha feito questão de dizer não ter "fortuna herdada de meus pais ou sogros", e de precisar "de dinheiro para pagar" os encargos. "Não tenho maneira de os sustentar se não for pelo trabalho honrado e sério." Apesar de ter posto a casa à venda, a SÁBADO apurou que Carlos Alexandre não vai sair do Tribunal Central.