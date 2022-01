Debate. O dia em que a coelha Acácia foi arma de arremesso contra Ventura

Com eleitores completamente diferentes, os líderes do Chega e PAN confrontaram as suas propostas fiscais e visão de mundo rural. Menos ruidoso do que o costume, Ventura mudou de estratégia e acusou o PAN de querer tornar Portugal "numa ditadura". Sousa Real usou o próprio animal de estimação de Ventura contra ele.

Foi o debate possível entre dois partidos antagónicos, com pretensões de chegar a eleitores completamente diferentes através de visões díspares para a sociedade e o mundo rural. Com menos atropelos e ruído de Ventura, que mudou de tática em relação aos últimos debates, os líderes do PAN e Chega puxaram a brasa à sua sardinha - ou melhor, à ala onde podem pescar votos.

A piscar o olho à direita, André Ventura diz que o PAN quer "matar o mundo rural", colou o partido ao PS, acusando-o de ser um das responsáveis pela "maior carga fiscal da europa e a quinta eletricidade mais cara da Europa" por ter viabilizado orçamentos socialistas, e tentou ridicularizar algumas propostas do grupo parlamentar de Inês Sousa Real. "Andam a discutir elefantes no Cambodja e proibir os golfinhos no Zoomarino com o país atolados em impostos. Andam a brincar..", afirmou Ventura. A piscar o olho à esquerda, a líder do PAN, Inês Sousa Real, criticou o programa do Chega por ter "zero vezes a palavra ambiente", criticou as "borlas fiscais para petrolíferas", com a mira na EDP e Galp - e usou um trunfo inesperado: o animal de estimação de André Ventura.

"Somos contra as touradas, a caça e atividades que não deviam ter lugar no século XXI", começou Inês Sousa Real, "em que é possível matar o coelho bravo, como é a sua coelha Acácia", atirou. "No nosso país, é possível matar animais como a Acácia à paulada", reforçou a líder do PAN contra André Ventura. Surpreendido, a resposta do líder do Chega foi um paralelismo ao "também tenho um amigo [inserir minoria]": "Provavelmente não gosta tanto de animais como eu, há até quem diga que sou louco por animais, todo o tipo de animais."





