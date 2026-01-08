Sábado – Pense por si

Debate. Montenegro anuncia 275 novas viaturas para o INEM

Diogo Barreto
Diogo Barreto 15:30
O primeiro-ministro lamentou a morte das três pessoas que morreram no espaço de 24 horas enquanto esperavam pelo INEM.

O Governo aprovou na quarta-feira a aquisição de 275 novas viaturas para o INEM, num investimento de 16,8 milhões de euros, anunciou o primeiro-ministro, que lamentou as mortes de pessoas que não obtiveram socorro atempado durante o debate quinzenal desta quinta-feira.

Luís Montenegro falou após o Conselho de Ministros extraordinário em Viseu
"Quero expressar em nome do Governo as nossas condolências às famílias das pessoas que faleceram nas últimas horas e que não terão tido a resposta mais rápida do sistema de emergência, apesar do reforço feito na região de Setúbal e de Lisboa que envolve a totalidade das ambulâncias disponíveis", disse Luís Montenegro.

De seguida, o primeiro-ministro anunciou que o Governo PSD/CDS-PP aprovou na quarta-feira "a aquisição de novas 275 viaturas para o INEM num investimento que ascende a 16,8 milhões de euros", acrescentando: "São 63 ambulâncias, 34 VMER e 78 outros veículos, o maior investimento do género na última década".

Montenegro garante reforma profunda do INEM: 'Estamos a resolver o problema crónico'
