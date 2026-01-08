Sábado – Pense por si

Portugal

Presidenciais: Gouveia e Melo aponta partidarização como causa para falhas de gestão na saúde

Lusa 16:05
Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas

Durante esta semana, já se registaram três mortes por alegado atraso no socorro.

O candidato presidencial Gouveia e Melo apontou esta quinta-feira a partidarização nos cargos superiores da administração pública como uma das causas para as falhas de gestão na saúde, depois da morte de três pessoas por alegada demora no socorro.

Gouveia e Melo encontra-se com bombeiros após criticar gestão na saúde
Gouveia e Melo encontra-se com bombeiros após criticar gestão na saúde JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

"O que está aqui em causa não é dizer ou andar a substituir diretores executivos do SNS [Serviço Nacional de Saúde] ou diretores hospitalares, sempre que acontece um problema, porque isso é passar a culpa para baixo, para desculpar a parte de cima, que devia garantir as condições exigir e nomear as gestões corretas e verdadeiramente profissionais que são necessárias para atividades que trabalham com complexidade, com urgência e que necessariamente implicam com vidas humanas", considerou.

Numa visita aos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, o candidato endereçou condolências às famílias das três pessoas que morreram alegadamente devido a falhas no socorro, criticando a tendência de partidarizar a gestão superior da administração pública.

"Isso não é deste Governo. É deste Governo, é do anterior Governo, é dos partidos, dos principais partidos, que têm feito isso como um 'modus operandi', uma forma de operação tradicional dos partidos", sublinhou, classificando a situação como "uma grande irresponsabilidade".

Durante esta semana, já se registaram três mortes por alegado atraso no socorro: de um homem de 78 anos, no Seixal, que aguardou três horas por uma ambulância, de um outro de 68 anos em Tavira, que esteve mais de uma hora à espera de socorro, e de uma mulher na Quinta do Conde, em Sesimbra.

Para Gouveia e Melo, existe uma "politização excessiva do problema", que considera dever-se a falta de gestão, liderança, e capacidade de organização, mas, depois, o que se vem propor como solução é passar a culpa para quem está abaixo nas hierarquias de comando.

"[...] O que se vem propor como solução é, por um lado, continuar a decapitar o sistema, as pessoas de baixo, para passar a culpa para baixo, que hoje essa proposta já foi feita, dizer que a responsabilidade é sempre a parte de baixo. E, portanto, isso é uma das opções que tem aparecido", criticou.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Morte Saúde Profissionais de saúde Organizações de saúde Gouveia Serviço Nacional de Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Presidenciais: Gouveia e Melo aponta partidarização como causa para falhas de gestão na saúde