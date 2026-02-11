Debate com o primeiro-ministro adiado para sexta-feira

A situação climatológica em Coimbra levou os partidos a concordarem com o adiar do debate quinzenal.

O debate quinzenal que estava marcado para esta tarde vai ser mesmo adiado para sexta-feira, confirmou o gabinete do Presidente da Assembleia da República Aguiar-Branco. O debate quinzenal com Luís Montenegro estava previsto para esta quarta-feira às 15h00.



Assembleia da República discute o OE2026 Lusa

José Pedro Aguiar-Branco esteve esta manhã em contacto com o Governo e com os representantes dos vários grupos parlamentares sobre esse eventual adiamento do debate quinzenal, sobretudo por causa do agravamento da situação de risco de inundações na região de Coimbra.

Face ao risco de as margens do Mondego colapsarem, a Câmara de Coimbra decidiu na noite de terça-feira avançar com uma retirada preventiva em várias zonas do concelho, que abrange entre 2.800 a 3.000 pessoas, afirmou, na altura, a presidente do município, Ana Abrunhosa.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal. As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.