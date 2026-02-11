Carlos Moedas passa a ter maioria absoluta com vereadora que se desfiliou do Chega

Ana Simões Silva anunciou em 19 de janeiro ter decidido desfiliar-se do Chega, passando a assumir o mandato como independente.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), vai passar a governar com maioria absoluta ao delegar competências na vereadora independente Ana Simões Silva, ex-Chega, que vai passar a regime de tempo inteiro, anunciou esta quarta-feira o município.



Carlos Moedas ganha maioria com vereadora independente após saída do Chega Duarte Roriz/TV Guia

Numa nota, a autarquia indicou que o social-democrata convocou uma reunião extraordinária do executivo para sexta-feira para "fixar em oito o número de vereadores em regime de tempo inteiro", atribuindo "posteriormente" a Ana Simões Silva (doutorada em Medicina Dentária e que se desfiliou do Chega em janeiro) os pelouros da Saúde e do Desperdício Alimentar e competências "no âmbito do grupo de trabalho responsável pelas candidaturas a projetos europeus".

"Com esta alteração, que resulta na formação de uma maioria absoluta com nove eleitos (num total de 17), serão reforçadas as condições para a governação estável e coesa da autarquia, permitindo ao executivo liderado por Carlos Moedas concretizar o programa sufragado pelos lisboetas para o quadriénio 2025-2029", é referido.

O atual executivo municipal de Lisboa tomou posse no dia 11 de novembro de 2025, um mês depois das eleições autárquicas, em que Carlos Moedas foi reeleito, pela coligação PSD/CDS-PP/IL.

Com oito eleitos (incluindo o presidente), a coligação ficou a um mandato de obter a maioria absoluta. Os restantes nove lugares foram conseguidos pelo PS (quatro), pelo Chega (dois), pelo Livre (um, eleito em coligação com os socialistas), pelo BE (um, também eleito em coligação com o PS) e pelo PCP (um).

Ana Simões Silva anunciou em 19 de janeiro ter decidido desfiliar-se do Chega, passando a assumir o mandato como independente.

"Esta decisão prende-se com incompatibilidades políticas intransponíveis dentro do gabinete da vereação do partido Chega. Não posso permanecer como uma vereadora meramente decorativa, sem qualquer tipo de meios que permitam exercer um mandato competente em benefício da cidade de Lisboa", afirmou então, num comunicado enviado à agência Lusa.

O Chega ficou assim representado na Câmara de Lisboa pelo vereador Bruno Mascarenhas, deputado municipal na capital no anterior mandato.

Ana Simões Silva, médica dentista de profissão, ocupou o 2.º lugar da lista do partido nas autárquicas.

Apesar de se apresentar como a segunda principal força da oposição, a seguir ao PS, o partido Chega tem até agora viabilizado várias das propostas da liderança PSD/CDS-PP/IL, incluindo a delegação de competências da câmara no seu presidente, Carlos Moedas (PSD), o novo regimento da Câmara de Lisboa e o orçamento municipal para 2026.