PJ realiza buscas na Câmara de Mesão Frio

A Polícia Judiciária (PJ) realiza esta quarta-feira buscas na Câmara de Mesão Frio, distrito de Vila Real, numa investigação que estará relacionada com obras públicas no mandato 2017/2021, segundo fonte da autarquia.



PJ investiga obras públicas na Câmara Municipal de Mesão Frio João Cortesão/Correio da Manhã

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Mesão Frio, Paulo Silva, confirmou que os agentes da PJ estão hoje no edifício da autarquia, referindo que o caso estará relacionado com contratos de obras públicas e ainda contratação de recursos humanos no mandato referente a 2017 a 2021.

Esta autarquia foi liderada entre 2009 e 2021 por Alberto Pereira, eleito pelo PS.

Paulo Silva, que foi eleito presidente em 2021 e 2025 também pelo PS, disse ainda que o município está a colaborar com a investigação da PJ.