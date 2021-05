Dados dos Censos 'nunca foram enviados para os EUA', garante INE

O presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), Francisco Lima, garante que os dados dos Censos 2021 "nunca foram enviados para os Estados Unidos" e que a Cloudflare, a empresa contratada para garantir a segurança do processo, não teve acesso à informação dos inquéritos, esclarecendo ao Público que os serviços foram suspensos para "evitar dúvidas".







As respostas ao inquérito censitário devem ser entregues de preferência até 03 de maio. Sábado

As declarações do responsável do INE surgem após a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) ter exigido ao INE, na terça-feira, a suspensão de qualquer transferência de dados pessoais recolhidos pelos Censos 2021 para os Estados Unidos, por via da Cloudflare. O INE decidiu depois suspender "totalmente" a subscrição dos serviços da Cloudflare.

Ao jornal Público, Francisco Lima assegura que "os dados nunca foram enviados para os EUA e estão todos nos servidores do INE, em Portugal". Quanto à suspensão dos serviços da tecnológica norte-americana, explica que foi "a forma mais rápida" de dar resposta às preocupações jurídicas da CNPD e "evitar dúvidas". "Não queríamos que ficasse qualquer ideia, junto da população, de que havia dados nos EUA", explica.