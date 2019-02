Este centro juvenil no Pragal fica a cerca de 15 quilómetros do bairro da Jamaica onde, em 20 de janeiro, se registaram incidentes com a polícia neste bairro, e que Assunção Cristas admitiu vir a visitar no futuro.



"Neste momento não está prevista, mas não quer dizer que não possa acontecer", disse.



A reunião, que estava prevista inicialmente com o padre Gonçalo Machado, foi transformada numa conversa enquanto a delegação do CDS visitou as instalações do centro, que incluem áreas de jogos, zonas de estudo, computadores.



O centro é obra da paróquia local, situada num dos bairros sociais do Pragal, em Almada, já existe há cerca de 10 anos, integrado num projeto dos jesuítas em Portugal.



Não tem apoios da Segurança Social, recebe "apoios pontuais da câmara de Almada", é baseado em trabalho voluntário, em acordos de mecenato, de empresas e individuais, e cada criança tem uma comparticipação de cinco euros.



"Não é pedagógico pagar tudo", explicou o padre, garantindo que é arranjada uma solução para "quem não pode pagar", por exemplo, através de mecenato.



Numa frase, Gonçalo Machado explica que este projeto tenta ser "a segunda casa" para este grupo de crianças, muitas delas consideradas em risco: "É um trabalho complementar ao dos pais. São 100 filhos que temos aqui."



O responsável pelo projeto afirmou que o trabalho já permitiu a parte dos jovens melhorou o seu aproveitamento escolar, aspeto também realçado por Cristas.



Este centro, descreveu, representa um "conjunto de propostas para que os jovens brinquem "em conjunto, trabalhem em conjunto, façam os seus trabalhos de casa, progridam nos estudos, possam através, da melhoria do seu desempenho escolar, chegar muito mais longe".



Numa frase, Assunção Cristas afirmou que, através da escola, se pode "romper barreiras de pobreza" para se "chegar mais longe na vida".

