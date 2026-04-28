Crimes de corrupção caem na 'Operação Marquês' e caso Vale do Lobo prescreve esta semana

Sócrates e Armando Vara ficam livres da corrupção passiva em junho. Juiz do processo mais pequeno vai para o Conselho Superior da Magistratura.

Os crimes de corrupção ativa relativos ao empreendimento de luxo de Vale do Lobo, no Algarve, vão prescrever até ao final desta semana, segundo confirmou o Correio da Manhã junto de vários advogados ligados à ‘Operação Marquês’. Já a parte passiva dos mesmos factos vai prescrever durante o próximo mês de junho.



José Sócrates é arguido na Operação Marquês Filipe Amorim/Lusa_EPA

Esta situação irá beneficiar, para já, dois arguidos da ‘Operação Marquês’: os investidores no projeto algarvio, Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa, arguidos no processo, atualmente em julgamento.

Em junho, será a vez de José Sócrates e Armando Vara verem o respetivo crime de corrupção passiva cair.

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