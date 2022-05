Creches ainda não conhecem os moldes do acesso gratuito

As instituições ainda têm dúvidas sobre aplicação desta medida aprovada em Parlamento. Governo diz que vai ouvir "organizações representativas do setor social e solidário".

O próximo ano letivo está a menos de cinco meses e todas as crianças que ingressem no primeiro ano de creche em instituições do setor solidário com acordos de cooperação vão estar isentas de pagar mensalidade, segundo a lei aprovada. Mas as associações ainda não têm informações concretas para poder informar os encarregados de educação, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias.





A dirigente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), Filomena Bordalo, questiona se a medida é para aplicar "para as crianças até um ano ou para todas as que entrem pela primeira vez numa creche, independentemente da idade" e se se aplica "a todas as crianças que tenham lugar nesses estabelecimentos ou só para os abrangidos pelo acordo".