Covid19: por que Portugal lidera em mortes e infeções (e tem a taxa de mortalidade mais baixa de sempre)

Dois anos e três meses passados do início da pandemia na Europa, Portugal ocupa um lugar indesejado na tabela mundial do número de infeções e de mortos por covid-19: o primeiro lugar destacado. A explosão no número de casos, que atingiu o pico a 20 de maio, deve-se à coincidência de dois fatores: a entrada pioneira da variante Omnicron BA.5 em Portugal precisamente ao mesmo tempo que o país avançou para a remoção do uso obrigatório de máscara, no final de abril. O número relativamente elevado de mortos em termos absolutos convive, contudo, com a mais baixa letalidade de sempre da doença: cerca de 0,11%, idêntica à de uma variante benigna do vírus da gripe.