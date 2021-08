Pandemia: Unilabs assinou contratos de quase cinco milhões de euros com o Estado

A empresa responsável pela falha na cadeia de frio no Queimódromo do Porto é dirigida por um antigo deputado social-democrata. Gouveia e Melo retirou confiança à empresa depois de incidente com centro de vacinação.

A Unilabs é um laboratório de análises clínicas fundado em 1978 e foi a única empresa privada que ficou responsável por gerir um centro de vacinação contra a covid-19. A semana passada, o Queimódromo do Porto registou um problema por ter estado a administrar vacinas "durante um dia e meio" sem que essas cumprissem todas as exigências de conservação. Apenas em 2021, a empresa já assinou contratos com o Estado no valor de 3,5 milhões de euros.

De acordo com o Relatório Estrutural à qual a SÁBADO teve acesso, a Medicina Laboratorial Doutor Carlos Silva Torres (Unilabs) estabeleceu 16 contratos com o Estado, desde o início da pandemia, em março do ano passado. No total, foram adjudicados 4.950.319 euros à Unilabs pelo Estado.

O maior contrato celebrado em 2021 (e também o maior com o Estado nos últimos cinco anos) foi um contrato de aquisição de serviços "de testes rápidos de antigénio para rastreios laboratoriais regulares na área da educação", assinado com a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, no valor de 2.963.440 euros.