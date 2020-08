Covid-19: Turismo do Algarve reitera segurança da região junto do Reino Unido

A Associação Turismo do Algarve (ATA) vai reforçar a mensagem de que a região é um destino seguro junto do Reino Unido, através de uma campanha publicitária que será emitida na estação de televisão Channel 5, foi hoje anunciado.

"De 20 de agosto até ao final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino Unido irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais", avança a ATA, em comunicado de imprensa.

O objetivo é que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem ao Reino Unido a partir de Portugal, devido à pandemia de covid-19, sublinha a associação.

"Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do Governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da mensagem, junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou", destaca o presidente da ATA, citado no comunicado.

João Fernandes acredita que a campanha "terá um impacto significativo" e que o "Reino Unido irá alterar a sua decisão muito em breve", permitindo ao Algarve a recuperação do "principal mercado emissor de turistas".

"Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espetadores participarem num sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021", lê-se na mesma nota.

Em 24 de julho, o Reino Unido manteve Portugal fora do corredor aéreo que dispensa quarentena no regresso ao país devido à pandemia de covid-19, reiterando as restrições que tinha imposto pela primeira vez no início do mês.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 743 mil mortos e infetou mais de 20,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.764 pessoas das 53.223 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.