Covid-19: Trabalhadores da EMEL contra alteração das condições de trabalho

Os trabalhadores da Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) estão contra as alterações laborais propostas para prevenção do contágio da Covid-19, por considerarem que não garantem condições de trabalho, segurança e saúde, avançou esta sexta-feira o sindicato CESP.

Em causa está a decisão da EMEL de "transferir os trabalhadores de locais de trabalho onde têm balneários e cacifos para cabines de parques de estacionamento", obrigando os trabalhadores a virem fardados de casa e a ficarem responsáveis pelo material que usam para trabalhar diariamente fora do seu horário de trabalho.

Segundo o CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, os trabalhadores da EMEL estão a partilhar cabines de parques de estacionamento com funcionários de outras empresas e deixaram de ter cacifos para guardar os seus pertences.

"Não têm qualquer condição para sequer guardar os seus pertences pessoais e apenas com uma casa de banho que está reservada ao uso de quem lá trabalha", indicou o sindicato num comunicado.

"Tudo isto levanta questões gravíssimas de atropelo dos direitos dos trabalhadores, de higiene e segurança, bem como de agravamento do risco de propagação do vírus", defendeu o CESP, em comunicado, referindo que foi enviado um pedido de inspeção e intervenção à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e à Direção-Geral da Saúde (DGS) e dado conhecimento deste problema ao vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa, Miguel Gaspar, responsável pela empresa municipal EMEL.

A Lusa solicitou um esclarecimento à EMEL sobre a denúncia exposta pelo sindicato CESP relativamente à falta de condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores, aguardando ainda uma resposta.

Alertado pelos trabalhadores da EMEL sobre as "alterações profundamente lesivas [...], quer ao nível do atropelo dos direitos, das questões de segurança e higiene, segurança física e prevenção do contágio da Covid-19", o sindicato intercedeu de imediato junto da empresa municipal de Lisboa, indicando que a resposta foi "não ter intenção de alterar as suas indicações".

"Com o risco de propagação da doença, e sendo esta uma profissão (agente de fiscalização de trânsito) que está exposta diariamente na rua e no contacto com os utentes, agrava substancialmente o risco de contágio a utilização da farda desde a saída de casa, aos transportes públicos, ao tempo de serviço na rua e ao caminho de regresso ao domicílio, seja dos que com os trabalhadores contactam diariamente, seja dos seus familiares", expôs o CESP.

Além de se apresentarem ao serviço vindos fardados de casa, os trabalhadores deixaram de ter balneários e cacifos para guardarem os seus pertences pessoais, passando para cabines de parques de estacionamento, e "têm todos indicação para usar a casa de banho da cabine do parque, até agora reservada aos trabalhadores do local, o que levanta sérias questões de higiene e possibilidade de propagação do vírus".

Segundo o sindicato, as instalações sanitárias dos parques de estacionamento "são limpas três vezes por semana e não estão preparadas para a utilização de um número acrescido de trabalhadores".

"Os trabalhadores não aceitam que os seus direitos e a sua saúde sejam postos em causa e tudo farão para garantir condições de trabalho dignas e seguras", reforçou o CESP.

