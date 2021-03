Covid-19. R(t) em Portugal subiu pela primeira vez desde o Natal

Depois de mais de dois meses a descer, o índice da transmissibilidade da covid-19, conhecido como R(t), subiu ligeiramente na última semana de fevereiro. Ainda assim, Portugal volta a ser, pela terceira semana consecutiva, o país na Europa com a transmissibilidade mais baixa, juntando a esta estatística o menor número de novos casos por milhão de habitantes nos últimos sete dias.







0,71 entre 24 a 28 de fevereiro, ligeiramente acima dos 0,68 que apresentava na semana anterior. Ainda assim, este é o número mais baixo no continente europeu, com Reino Unido e Islândia a apresentarem um R próximo dos 0,8 e mais de metade dos países a registarem um índice acima de 1, o limite a partir do qual cada infetado propaga a doença, em média, a mais do que uma pessoa.



O número tão baixo deve-se ao confinamento, mas o seu aumento pode significar um ponto de saturação a partir do qual o R (t) deixa de baixar, não necessariamente que o confinamento não esteja a resultar ou não esteja a ser cumprido.









Em termos de regiões, o R foi mais baixo na região Centro e em Lisboa e Vale do Tejo, com médias de 0,63 e 0,68, respetivamente, na última semana de fevereiro. A transmissibilidade no Norte também esteve semelhante à da média nacional, tendo sido registado um R(t) de 0,72 durante este período, tal como no Alentejo, onde o R foi de 0,73.



Em Portugal Continental, o maior valor do R foi no Algarve, onde chegou aos 0,79 esta semana. Mas os casos mais problemáticos estão nos Açores e Madeira, que registaram R acima de 1.



A região madeirense tem um índice acima de 1 desde 22 de fevereiro, enquanto que os Açores apresentam um R acima de 1 desde 25 de fevereiro.





De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Portugal registou um R(t) médio de

Portugal registou também, nos últimos sete dias, menos de mil novos casos nos últimos sete dias. De acordo com a plataforma Our World in Data, os números fazem de Portugal o país com menos novos casos por milhão de habitantes - cerca de 85, o que faz do país o que tem menor incidência a 7 dias de toda a UE.

Os países que mais se aproximam são Alemanha e Dinamarca, com a República Checa, Estónia e Malta a registarem as maiores incidências de covid-19 na União Europeia nos últimos sete dias. Entre países europeus, Portugal apenas registou mais casos que Islândia, Rússia e Geórgia.