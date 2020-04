Covid-19: retornados da Páscoa ameaçam interior do País

Do silêncio sepulcral que às 10h30 da manhã de domingo reina na vila raiana de Vilar Formoso, na Guarda, depreende-se que a quarentena profilática está a ser cumprida na plenitude. As ruas estão desertas e, num dos poucos estabelecimentos que permanecem abertos, a recepcionista de hotel informa-nos de que tem sido assim há semanas. "Os únicos hóspedes que temos tido", revela, "são do SEF".



VF1 Foto: João Cortesão

É também do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a atividade residual que se vai detectando na vila, no espaço de transição que delimita o território português do espanhol. A fronteira de Vilar Formoso, a única aberta em todo o distrito da Guarda, é um dos principais corredores de entrada no País a partir de Espanha, atualmente o segundo Estado com mais casos confirmados de COVID-19. E é lá que o SEF, apoiado operacionalmente pela GNR, está na linha de frente de contenção à migração do novo Coronavírus.



As regras são simples, as mesmas decretadas pelo Governo, ainda antes da declaração do Estado de Emergência, na Resolução do Conselho de Ministros nº 10-B/2020 de 16 de março. Estão habilitados a entrar no País, além de cidadãos nacionais, "os trabalhadores transfronteiriços, que se desloquem diariamente de e para o trabalho entre países, e os transportadores de mercadorias devidamente credenciados", sumariza o Capitão Tiago Fernandes, Comandante do Destacamento Territorial de Vilar Formoso.





VF2 Foto: João Cortesão

São sobretudo os transportadores quem vemos a entrar em Portugal por esta fronteira, a maioria das "cerca de 20 mil" passagens contabilizadas pela GNR desde a entrada em vigor dos novos limites à circulação. Além de garantir apoio logístico e de segurança, a polícia militar responsabiliza-se, segundo o comandante, por "verificar se os passageiros provêm de uma zona de risco, e coordenar-se com os profissionais de saúde do local de destino para assegurar uma resposta eficaz".

Contudo, na zona fronteiriça destinada à passagem de camiões TIR, a algumas dezenas de metros do acesso comum, fala-se de negligência. Fernando Geraldes, de 61 anos, que todos os dias viaja entre países para transportar azulejos até Bilbao ou Santander, diz que não é parado à entrada - "na prática, não há controlo na fronteira". Rui Henriques, de 38, que transporta papel, ração animal e produtos farmacêuticos de Coimbra a Zaragoza, corrobora. Dos camiões que observamos a passar a fronteira nesta zona, nenhum é parado. O posto é ocupado por um agente da GNR, e o SEF não se faz representar.





VF3 Foto: João Cortesão

A Guarda Republicana, entretanto, assegura-nos da eficácia da operação, ainda que, numa altura em que se antecipa um aumento do fluxo de entrada de Portugueses emigrados no estrangeiro, os critérios transfronteiriços não mudem com as medidas adicionais anunciadas pelo Governo para o período da Páscoa. Ainda que possa haver alterações até lá, "se se confirmar o anunciado, as condições de entrada permanecem exatamente as mesmas", explica o Capitão Fernandes.

É que a ação da polícia quanto à mitigação do risco de contágio do Coronavírus no País é limitada pelo atual enquadramento legal: a quarentena obrigatória de 14 dias para recém-chegados, imposta e entretanto revogada pela Direção-Geral de Saúde, é agora apenas recomendada, pelo que os agentes podem apenas "alertar afincadamente para o dever de cumprimento a quarentena".

Acrescenta-se a isso o facto de, mesmo com o confinamento obrigatório ao concelho de residência decretado por António Costa para o período entre 9 e 13 de abril, "os cidadãos [poderem], uma vez dentro do País, transgredir os limites concelhios para chegar ao concelho de residência". É o caso de Paulo Manuel, de 37 anos, que vem duas vezes por mês do Reino Unido para a Margem Sul por França e Espanha e, apesar de se confessar preocupado com a pandemia, opina que "o maior perigo é para a Economia, e não nos podemos deixar vencer pelo medo".





VF4 Foto: João Cortesão

Tudo isto ainda que, em regiões mais vulneráveis ao vírus, como a envelhecida Guarda periférica, um número crescente de vozes se tenha levantado pela implementação de medidas mais rígidas. No Concelho de Almeida, de que faz parte Vilar Formoso, todos os Presidentes de Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia inquiridos pela SÁBADO mostraram-se apreensivos em relação à migração, incluindo os de Castelo Bom, Freineda, Freixo, Malhada Sorda, Nave de Haver, Amoreira, Parada, Cabreira, Miuzela, Porto de Ovelha, Junça e Naves.

Em Pinhel, Concelho vizinho atualmente em estado de alerta municipal, o Presidente da Câmara, Rui Ventura, escreveu uma carta a alertar o Presidente da República da necessidade "urgente" de voltar a impor a quarentena obrigatória a cidadãos que cheguem do estrangeiro ou de outros pontos do país, considerando-a um "verdadeiro imperativo nacional".





VF5 Foto: João Cortesão

O Capitão Fernandes explicou que "as autoridades locais da Guarda, à semelhança de zonas como o Norte e o Algarve, determinaram a quarentena obrigatória para os emigrantes retornados, mas o comunicado da DGS suspendeu-a". A autoridade garantiu que esta seria substituída mas, "até agora, não foi colocada nenhuma no seu lugar".