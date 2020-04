Perseguidor de cristãos. No ano 33 do século I era esta a missão de Paulo de Tarso, um judeu e cidadão romano que considerava os primeiros cristãos culpados de heresia. Defensor do cumprimento rigoroso da lei judaica, Paulo não hesitava em denunciar ao Sinédrio, a assembleia de juízes judeus, aqueles que acreditavam que Jesus de Nazaré era o messias prometido pelo texto sagrado do judaísmo. O crime podia ser punido por ostracismo, vergastadas ou até mesmo com a morte por apedrejamento. Segundo, o livro dos Atos dos Apóstolos, incluído na Bíblia, Paulo defendia a pena mais severa e procurava os culpados onde quer que estivessem.

No dia em que a sua vida mudou, dirigia-se de Jerusalém para Damasco, na atual Síria, com mandatos de captura para prender cristãos, ou nazarenos, como começaram por ser chamados os judeus que acreditavam no messias.

Na altura, Jesus tinha morrido há poucos anos, entre 30 e 33 do primeiro século, e os seus discípulos procuraram cumprir a missão por ele entregue: a de convencer todos os judeus de que ele era o messias prometido que iria trazer a paz e a compreensão ao mundo. O homem, a quem atribuíam poderes curativos e milagrosos, foi julgado no Sinédrio por se intitular o Filho de Deus e condenado à morte pelo governador romano, Pôncio Pilatos. Morreu crucificado fora da cidade Jerusalém e os cristãos acreditam que ressuscitou ao terceiro dia. A sua morte e ressurreição representam para a Igreja Católica um sacrifício consciente e redenção dos pecados do mundo perante Deus e todos os anos os episódios são celebrados na festa da Páscoa.



A visão de Jesus

Paulo também não acreditava que Jesus era o messias judaico. Fazia parte dos fariseus, um grupo de judeus devotos ao Torá, o texto sagrado do judaísmo, mais rigorosos e radicais no cumprimento da lei judaica. "Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la", reconheceu o próprio mais tarde na primeira carta que escreveu a uma das comunidades cristãs que fundou, os Gálatas.

Mas naquele dia, em que se dirigia para Damasco com mandatos de captura contra nazarenos, foi cegado por uma luz sobrenatural. Na mesma carta contou que teve uma visão de Jesus ressuscitado e que este lhe pediu para ser o apóstolo dos gentios, a população não judaica. A afirmação, que repete em outras epístolas, é fulcral. "Ele considerava ter sido uma aparição da ressurreição e fazia parte da sua justificação por se considerar igual aos apóstolos originais", explica Ed Parish Sanders, teólogo norte-americano especialista no Novo Testamento, no seu livro, Paul.

Mais tarde, o apóstolo Lucas descreveu o episódio no livro Atos dos Apóstolos de forma mais elaborada. Atirado ao chão pelo brilho da luz, Paulo ouviu uma voz: "Saulo, Saulo [o seu nome original] por que me persegues?" Paulo perguntou quem falava e a voz respondeu-lhe: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Depois, Jesus pediu que o fariseu fosse até Damasco e esperasse por instruções. Na cidade, depois de alguns dias cego, recuperou a visão após a intervenção de um discípulo, Ananias, a quem Jesus terá contado os seus planos para o antigo inimigo. "Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome."



Tempo para estudar o evangelho

A visão convenceu Paulo que Jesus era de facto o messias. "Foi a grande revelação. Paulo viu Jesus Cristo ressuscitado. Sentiu-O na sua essência. Por isso escreveu: ‘Ai de mim se não pregar o evangelho’", sublinha à SÁBADO D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo e doutorado na Sagrada Escritura. "E Cristo ressuscitado é o núcleo da mensagem cristã."

Mas o futuro doutor da igreja e tido como um dos fundadores do cristianismo não se tornou de imediato apóstolo. Só três anos depois foi a Jerusalém conhecer os discípulos de Jesus e o evangelho e nos quase 17 anos seguintes procurou conciliar a ideia de Jesus como Filho de Deus e a crença judaica de que Deus é uno e indivisível. "Precisou de tempo, de muito tempo para resolver problemas graves de teologia", explica José Carlos Carvalho, no artigo Eixos Maiores da Teologia Paulina, publicado na revista Humanística e Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Passou os anos entre Damasco e o deserto da península da Arábia até se sentir preparado para fazer crescer no mundo de então os ramos de uma nova religião, o cristianismo.

Muito diferente dos outros apóstolos

Paulo nasceu em Tarso, uma cidade grande e cosmopolita no que é hoje a Turquia. Fazia parte da diáspora judaica e sabia de cor a bíblia hebraica. "Tinha uma educação intelectual e uma mentalidade global por ter nascido fora de Israel", explica à SÁBADO o professor José Brissos-Lino, coordenador do Instituto de Cristianismo Contemporâneo da Universidade Lusófona.

Era, por isso, muito diferente de Jesus e dos seus discípulos que haviam crescido em aldeias pequenas e não conheciam o mundo para lá da Galileia e da Judeia. Paulo conhecia o mundo greco-romano da altura e falava a língua mais internacional de então, o koine, grego comum.

Tudo indica que faria parte de uma família com algumas posses, mas não abastada. Escrevia de forma clara, sem usar estilos literários usados por outros grandes pensadores da época. "Era um homem com estudos superiores, conhecia a doutrina judaica, a retórica e a filosofia e teve a iniciativa de pregar o evangelho nos grandes centros populacionais, onde era mais fácil criar comunidades cristãs", considera D. Anacleto Oliveira.

Cidadão romano

Também aprendeu um ofício: confecionava tendas de couro, usadas por comerciantes que se deslocavam pelas rotas comerciais do império romano e assim evitavam pernoitar em hospedarias, usualmente infestadas com pragas. Para além disso, usava secretários, a quem ditou algumas epístolas, e assistentes, a quem pedia que visitassem algumas das comunidades cristãs que foi criando – o que indica que teria sido educado para gerir uma propriedade ou um negócio.

Era ainda um cidadão romano, um privilégio herdado ou comprado, que lhe dava acesso às grandes metrópoles de então e que nenhum dos outros apóstolos possuíam. "Tinha as condições e a inteligência de usar todas as circunstâncias que o império romano lhe oferecia para divulgar o evangelho", acrescenta José Brissos-Lino.



Viajou 16 mil quilómetros

Fez três grandes viagens entre os anos 40 e 60 do primeiro século. Começou em Antioquia, na Síria, até Chipre passando pela Ásia Menor e regressando a Antioquia. Depois viajou até à Grécia, onde fundou em Filipos a primeira comunidade cristã na Europa – a primeira de três, incluindo Corinto, um dos centros culturais do mundo grego - e terminou na cidade portuária de Cesareia, atual Israel. "Usou as rotas marítimas do Mediterrâneo para levar a fé até onde estas o podiam levar", sublinha José Brissos-Lino. Na última viagem rumou até à Galácia (zona de Ancara, Turquia), instalou-se em Éfeso, antiga cidade grega e agora turca, e chegou à Macedónia. Ao todo terá percorrido cerca de 16.000 quilómetros em 20 anos.

Viajava com a sua tenda e equipamentos de trabalho para se sustentar. Também recebia ofertas as comunidades cristãs que ia criando, mas passou por diversas dificuldades. "Até ao dia de hoje, temos sofrido fome e sede e tem-nos faltado roupa para vestir. Sofremos espancamentos e não temos morada certa", escreveu na primeira epístola aos Coríntios. Mas havia alturas em que pernoitava em casa de cristãos mais endinheirados.



Pregar em sinagogas

Não se fixava muito tempo num só local. O suficiente apenas para converter algumas pessoas e criar uma igreja onde começasse a ser celebrada a eucaristia, o ritual inspirado na Última Ceia, a refeição que Jesus partilhou com os doze apóstolos na véspera do dia em que foi crucificado. Depois mantinha contacto com estas comunidades através de cartas em que procurava responder a dúvidas. Sete das cartas que escreveu sobreviveram ao passar dos anos e foram incluídas no Novo Testamento, influenciando o futuro do cristianismo. Outras seis, atribuídas ao apóstolo, terão sido escritas por seguidores, inspiradas em epístolas que foram destruídas.

Quando chegava a uma cidade dirigia-se primeiro à sinagoga onde se encontravam os judeus e os homens tementes a Deus - gentios que seguiam a tradição judaica, mas não queriam ser circuncisados como ditava a lei da Torá – e anunciava a morte e a ressurreição de Jesus. Se não existisse sinagoga – só permitida a partir de um certo número de homens – dirigia-se ao rio, onde os seguidores do judaísmo se reuniam. Mas foram os gentios, que já simpatizavam com as leis do judaísmo, que em maior número se converteram perante as palavras do apóstolo Paulo.

A primeira divisão da Igreja

Mas isso levantou um problema grave. Os discípulos de Jesus defendiam que quem não era judeu tinha de ser circuncisado para se tornar cristão. Para os judeus a circuncisão era um sinal de aliança profunda com Deus e ignorá-lo era cometer uma heresia. Mas Paulo não era da mesma opinião. "São Paulo considerava que, depois de Jesus ter dado a vida por todos, bastava acreditar na morte e ressurreição de Jesus para ser cristão", explica D. Anacleto Oliveira. "Tudo o resto era secundário". Incluindo as tradições judaicas.

O conflito de ideias quase gerou a cisão do movimento quando alguns apóstolos insistiram em Galácia e Antioquia, comunidades cristãs fundadas por Paulo, que os homens teriam de ser circuncisados. Para resolver a questão, foi convocada uma reunião em Jerusalém, que mais tarde ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém. A questão foi discutida e os apóstolos chegaram a um acordo: os apóstolos, como Pedro, pregavam o evangelho aos judeus e Paulo continuaria a levar a notícia da ressurreição de Jesus aos gentios sem exigir a circuncisão. Em troca teria de recolher fundo para depois entregar à igreja de Jerusalém. "Foi a decisão possível perante os factos: a mensagem de Cristo estava a ter uma aceitação extraordinária fora do judaísmo", considera o bispo de Viana do Castelo.

O acordo acabou por determinar a separação do movimento do judaísmo e a criação de uma nova religião. "Grande parte do Novo Testamento é constituída pelas epístolas do apóstolo Paulo. Mas mais importante foi ele que inventou o cristianismo como uma religião independente", diz o prof. José Brissos-Lino. "Foi a pessoa que mais contribuiu para a universalidade do evangelho", concorda D. Anacleto Oliveira.

Morte em Roma

No final da década de 50 do primeiro século, Paulo foi a Jerusalém entregar o dinheiro recolhido, ainda que tivesse receio de ser preso. A sua apreensão não era infundada e acabou mesmo por ser detido, acusado pelos líderes religiosos de ter permitido a entrada no templo de gentios – cristãos que com ele viajavam.

Foi julgado em Jerusalém e depois em Cesareia e, fazendo uso do seu privilégio como cidadão romano, apelou para ser ouvido pelo imperador. O pedido foi concedido e viajou até Roma, onde passou alguns anos preso em casa. No livro Atos dos Apóstolos, conta-se que aí continuou a enviar epístolas às suas comunidades. E não só. Mais tarde, no século II, surgem seis cartas alegadamente trocadas entre o apóstolo e o filósofo Séneca, tutor e conselheiro do imperador Nero datadas deste período. Mas os historiadores não confirmam a sua autenticidade.

Terá sido condenado e executado em Roma entre 62 a 64, mas não há descrição sobre a sua morte. Terá sido decapitado, provavelmente, entra as execuções ordenadas pelo Imperador Nero após o grande incêndio de Roma, que destruiu grande parte da capital do império. Historiadores da época relataram como os cristãos da cidade dificultaram o trabalho de quem tentava travar o fogo, pensando tratar-se do dia do Julgamento Final e o imperador culpou-os pelo desastre e lançou a sua primeira perseguição aos cristãos. Segundo o Vaticano, o seu corpo foi enterrado fora da cidade, junto da estrada para Ostia, para que o seu túmulo não se transformasse num local de culto. No século IV, foi no local iniciada a construção da Basílica de São Paulo Fora dos Muros, onde está enterrado o seu sarcófago.