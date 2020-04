Polícia encerra cabeleireiro com vários clientes em Lisboa

A PSP encerrou na manhã desta sexta-feira um cabeleireiro em Lisboa, a funcionar ilegalmente e com vários clientes no interior. De acordo com o Jornal de Notícias , o cabeleireiro na Rua de São José, uma paralela à Avenida da Liberdade, estava de portas fechadas mas a trabalhar normalmente. A denúncia foi feita por vizinhos.A proprietária do estabelecimento acatou a ordem das autoridades, tendo fonte oficial da PSP confirmado que não se registou qualquer detenção.

Devido à pandemia do novo coronavírus, de acordo com as normas do Estado de Emergência, em vigor pelo menos até 17 de abril, só é permitida a abertura de espaços que forneçam bens essenciais.