DGS vai divulgar normas sobre utilização generalizada de máscaras

A Direção-Geral da Saúde (DGS) garantiu esta sexta-feira que será divulgado um documento com informações sobre o uso generalizado de máscaras para combater a propagação da Covid-19.

Na conferência de imprensa de atualização dos números do novo coronavírus em Portugal, Graça Freitas foi questionada sobre o parecer positivo do Centro Europeu de Controlo de Doenças para o uso generalizado de máscaras e do Programa Nacional de Prevenção das Resistências aos antimicrobianos, tendo indicado que a DGS segue as orientações da OMS – que, por sua vez solicitou informação ao ECDC.

Só depois de conhecida esta informação é que será divulgado um parecer revisto e adequado à "realidade portuguesa", indicou a diretora-geral da Saúde.

No passado domingo, a ministra da Saúde, Marta Temido, tinha afirmado, em entrevista à RTP1, que a Direção-Geral da Saúde havia pedido um parecer sobre o uso generalizado de máscaras para evitar a propagação da covid-19, tendo sido aconselhada a equacionar a medida.

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) pediu um parecer ao coordenador do Programa Nacional de Prevenção e Luta contra as Resistências Microbianas e esse parecer vai no sentido de equacionar o uso mais amplo das máscaras", afirmou Marta Temido.

Na altura, a ministra não adiantou se a recomendação seria adotada, mas admitiu que os responsáveis pelas decisões têm de se adaptar e ter uma dinâmica muito rápida perante as evidências novas que vão surgindo.



Ainda é cedo para realizar estudos sobre a imunidade à Covid-19



Questionada sobre o projeto-piloto de estudo serológico que permitiria ter uma perceção sobre a percentagem de portugueses imunes à Covid-19, Graça Freitas afirmou que é ncessário "encontrar o tempo óptimo para o fazer".



A diretora-geral da saúde indica que ainda não conhecida a "percentagem de portugueses imunes" e que poderá ser cedo para fazer uma avaliação da imunidade da população portuguesa, uma vez que "o primeiro caso da doença foi diagnosticado a 2 de Março".

