Covid-19: Portugal regista 3 mortes e 573 novos casos

Portugal registou três mortes provoacadas pela covid-19 e foram ainda detetados 573 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, com 334 dos 573 registados no período em análise.



Os dados divulgados pela DGS mostram ainda que estão ativos 23.362 casos e que 681 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas.

Relativamente aos internamentos deste sábado estão menos duas pessoas em enfermaria do que na sexta-feira, totalizando 265 doentes. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI), estão 51 pacientes, menos dois em relação à véspera.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.032 pessoas e foram detetados 852.034 casos de infeção pelo coronavírus.