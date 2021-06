Covid-19: Portugal com mais três mortos e 1.497 infetados

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 1.497 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e três mortes causadas pela doença.







Mario Tama/Getty Images

Há atualmente 29.012 casos de covid-19 ativos em Portugal, um aumento de 634 nas últimas 24 horas. Desde o boletim epidemiológico desta terça-feira há mais 860 recuperados (822.234 desde o início da pandemia).Desde que o SARS-CoV-2 chegou a Portugal já morreram 17.077 pessoas devido à doença provocada por este coronavírus e 868.323 foram infetadas pelo mesmo.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 64% dos novos casos (964) anunciados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde. A região que engloba a capital concentrou ainda todas as três mortes verificadas nas últimas 24 horas.Nos hospitais continuam internadas 437 pessoas, menos 13 do que no dia anterior. Destas, 100 estão internadas em unidades de cuidados intensivos (menos uma nas últimas 24 horas).



A matriz de risco desta quarta-feira mostra ainda uma descida no índice de transmissibilidade do vírus. Atualmente o R(t) encontra-se em 1,17 a nível nacional e 1,18 em Portugal Continental. Já a taxa de incidência a nível nacional é de 128,6 casos por 100 mil habitantes (129,6 em Portugal Continental).