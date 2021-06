Covid-19: Portugal com mais quatro mortos e 2.362 infetados

Oboletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 2.362 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e quatro mortes causadas pela doença desde o boletim de terça-feira. O número de novos casos é o mais elevado desde 13 de fevereiro. R(t) mantém-se nos 1,14 e incidência sobe para 172,8 casos por 100 mil habitantes.







Turistas em Portugal - Covid-19 Reuters

Foram registados 1.337 novos casos ativos, passando para os 33.471 no país.Estão internadas em unidades de cuidados intensivos 120 pessoas, mais uma nas últimas 24 horas. No total estão internadas em Portugal (enfermaria e UCI) 504 pessoas, mais 12 desde o último boletim.A pandemia de covid-19 fez pelo menos 3.940.888 mortos no mundo desde que o vírus foi detetado na China no final de 2019, segundo um balanço realizado pela agência France-Presse. Mais de 181.755.350 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.