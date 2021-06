Covid-19. Incidência em Portugal não era tão alta desde fevereiro

No dia em que Portugal registou o seu mais número de novos casos em mais de quatro meses, com mais de 2.000 infetados em 24 horas, o país volta a ter um aumento da incidência. Os 172,8 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas são um novo máximo desde o final de fevereiro, dia 28 de fevereiro, com o índice de transmissibilidade a ter aumentado também, depois de uma semana de descidas.



Trata-se de um crescimento de cerca de 14 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, em relação aos 158,5 novos casos por 100 mil habitantes registados na segunda-feira. O R(t) do coronavírus SARS-CoV-2 a nível nacional é agora de 1,14, mais uma décima que os 1,13 registados há dois dias no boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).







Em termos continentais, a incidência é superior à do território nacional - 176,9, uma subida de mais de 15 casos por 100 mil habitantes em relação aos 161,7 casos por 100.000 habitantes registados na segunda-feira.