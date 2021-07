A moda chegou aos funcionários da Junta da Estrela

Varrer as ruas com um casaco assinado por uma estilista de renome, fazer jardinagem com equipamento com um toque de moda, apanhar lixo com estilo. Parece coisa de editorial de revista, mas será a realidade dos funcionários da Higiene Urbana, Espaços Verdes e Espaço Público da Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa.

A partir deste mês estes trabalhadores passam a envergar fardas assinadas pela criadora Ana Salazar, cujo nome passa a figurar de forma bem visível nestes equipamentos, logo abaixo do logótipo da freguesia.

Luís Newton, o presidente da Junta, explica que escolher a estilista Ana Salazar para desenhar o fardamento dos trabalhadores da Estrela é uma forma de "apoio à arte e à economia criativa", que tanto têm sofrido com a pandemia de covid-19.