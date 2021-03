26 de fevereiro José Couceiro com Leonor Riso

Covid-19: Portugal com mais 34 mortos e 394 novos casos

O número de mortes em Portugal devido à pandemia do novo coronavírus aumentou, este domingo, para os 16.351, tendo sido registadas 34 vítimas mortais nas últimas 24 horas.







O número de casos ativos voltou a baixar, estando atualmente nos 68.370 (menos 898 em 24 horas). Há mais 394 casos de infeção pelo novo coronavírus, em 24 horas.720.235 pessoas já recuperaram da infeção pelo novo coronavírus, 1.258 nas últimas 24 horas.Há ainda 2.167 pessoas internadas nos hospitais nacionais (mais duas em 24 horas), 469 das quais nas unidades de cuidados intensivos (menos 15). É o número mais baixo de internados em UCI desde 19 de novembro.

A pandemia de covid-19 provocou 2.531.448 mortos em todo o mundo desde que foi detetada, pela primeira vez, na China, em dezembro de 2019, avançou hoje a agência francesa AFP, que faz o balanço diário das vítimas da doença.

Segundo a mesma fonte, mais de 114.050.170 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, sendo que a maioria das pessoas já se recuperou, mas uma parte mantém os sintomas durante semanas ou meses.

Os números são baseados em relatórios comunicados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões ‘a posteriori’ feitas por agências de estatística, como acontece na Rússia, em Espanha e no Reino Unido.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 5.680 mortes e 306.735 novos casos em todo o mundo.

Os países que registaram maior número de mortes nos últimos relatórios foram os Estados Unidos, com 1.001 vítimas mortais, seguido pelo Brasil (721) e pelo México (458).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e de casos, com 513.092 mortos em 28.605.953 infetados, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins.



Com Lusa