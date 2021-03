Neste lar, entrou o vírus. Mas a vacina chegou primeiro

No lar de idosos Recolhimento Ramalho Barahona, em Évora, 12 entre 140 utentes testaram positivo. Todas as infetadas ficaram assintomáticas ou com sintomas ligeiros. Uma delas vai celebrar 100 anos.



A 13 de fevereiro, o alerta surgiu no lar de idosos Recolhimento Ramalho Barahona, em Évora. Uma utente foi ao hospital para uma consulta e testou positivo ao coronavírus. Foi a primeira infeção detetada desde o início da pandemia no lar, onde todos os residentes já tinham recebido duas doses de vacina.



O lar pertence à Santa Casa da Misericórdia de Évora. A partir de dia 28 de janeiro, todos os 140 residentes tinham sido vacinados. "Fomos dos primeiros do País", sublinha à SÁBADO o provedor Francisco Lopes Figueira, mas o surto instalou-se. Após terem sido feitos 229 testes, detectaram-se 12 utentes entre os 77 e os 99 anos que deram positivo, bem como um funcionário. As utentes positivas encontravam-se numa enfermaria para idosas mais dependentes.



Esta segunda-feira, o surto ainda não tinha sido dado por terminado. Das 12 utentes, quatro já abandonaram a residência universitária onde estavam isoladas e voltaram ao lar. "Testaram já negativo." Uma das quatro utentes vai celebrar os 100 anos a 8 de março, já recuperada da infeção pelo novo coronavírus.