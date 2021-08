Covid-19: Portugal com mais 19 mortos e 2.076 infetados

Portugal registou esta terça-feira 19 mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas foram ainda detetados 2.076 novos casos.







O número de casos por 100 mil habitantes em 14 dias está agora abaixo dos 400 pela primeira vez desde 19 de julho. R voltou a descer, continua abaixo de 1 e já não era tão baixo desde 12 de maio.

Desde o início da pandemia já morreram 17.397 pessoas devido à covid-19. E pelo menos 974.203 pessoas foram infetadas.Em relação ao dia anterior, foram registados mais 4.368 recuperados. Existem atualmente 47.476 casos ativos em Portugal, menos 2.311 nas últimas 24 horas.Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos (799), seguida do Norte (720). O Centro teve 274 casos, Alentejo 121 e Algarve 120. Os Açores registaram 19 novos casos e a Madeira 23.O país regista 945 doentes internados com covid-19, uma redução de 23 em relação a ontem. Destes, 204 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, mais um nas últimas 24 horas.