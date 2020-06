Numa altura em que a pandemia parece começar a dar tréguas e com o verão a aproximar-se no hemisfério norte, dezenas de países reabrem hoje atividades económicas, de lazer e culturais após as restrições impostas para travar a covid-19.

Fronteiras, transportes terrestres, ferroviários ou rodoviários, aéreos e marítimos, comércio, escolas, creches, hotéis, praias, piscinas públicas, cafés, restaurantes, bares, praias, centros comerciais, museus, cinemas, teatros, bibliotecas, espetáculos musicais, parques de lazer ou de diversões e atividades desportivas deixam a partir de hoje de serem alvo das restrições em vários pontos do globo, maioritariamente na Europa.

Entre os países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, a Espanha reabre as piscinas públicas, restaurantes e centros comerciais, enquanto em Itália estarão abertos a partir de hoje o Coliseu de Roma, o Foro Romano e o Palatino, integrados no Parque Arqueológico da capital italiana, encerrado desde março.

Reabertos serão também os museus do Vaticano, embora seja obrigatório o uso de máscaras e verificação da temperatura à entrada.

O Reino Unido dá início a uma nova fase de fim de confinamento em Inglaterra, com o regresso dos concertos ao Wigmore Hall, sem público, mas em direto na BBC e na Internet. As escolas primárias reabrem parcialmente para algumas aulas para as crianças dos primeiros anos, entre os 5 e os 7 anos e para os do último ano do ensino primário (10 e 11 anos).

Londres autoriza o ajuntamento até seis pessoas. Os grupos podem encontrar-se em parques ao ar livre, incluindo para piqueniques e churrascos, e em jardins privados, mas sem contemplar a entrada em casas de outros agregados e continuando a respeitar o distanciamento social.

Nos Países Baixos será a reabertura de cinemas, teatros, restaurantes, museus e instituições culturais. O número de pessoas em simultâneo num determinado local não pode exceder as 30, entre visitantes e funcionários, e as esplanadas podem ter um máximo de 10 clientes. Os transportes públicos voltam a funcionar, sendo obrigatório o uso de máscara. As escolas secundárias reabrem terça-feira.

Na Grécia abrem os cinemas ao ar livre e reabrem as escolas primárias e jardins-de-infância, terminando ainda a suspensão de voos comerciais com Espanha, Itália, Reino Unido e Holanda.

A Grécia, Bulgária e Sérvia reabrem também as fronteiras comuns, para potenciar o turismo, as relações económicas e os contactos familiares, além dos já contemplados transportes humanitários e de mercadorias.

Nesse sentido, os primeiros-ministros daqueles três países e da Romésia reúnem-se na cidade búlgara de Varna, para preparar "a recuperação do turismo entre os quatro países", condicionada "ao respeito por todas as medidas de segurança higiénica e de contenção da expansão do novo coronavírus".

Por outro lado, é retomada a ligação marítima entre Argel (Argélia) e Marselha (França).

Na Roménia reabrem também os cafés, restaurantes e praias, enquanto a Turquia volta a abrir restaurantes, cafés, centros desportivos, praias e museus, Andorra reabre fronteiras aos visitantes franceses e espanhóis e na Albânia as fronteiras, hotéis e creches voltam a funcionar.

Na Rússia, Moscovo alivia as medidas de contenção impostas no final de março, sendo reabertas empresas, o comércio de produtos alimentares e o comércio não-alimentar e as zonas de passeio pedonais poderão reabrir, mas de maneira controlada, e os serviços que não requerem contacto humano prolongado, como as lavandarias ou pequenos ateliês de Moscovo, também podem retomar a atividade.

Na Ucrânia é retomado o transporte ferroviário e reabertos os jardins-de-infância e salas de desporto (exceto piscinas) e as praias de Kiev, enquanto na Geórgia são reabertos restaurantes e centros comerciais.

Montenegro, por seu lado, reabre as suas fronteiras aos cidadãos de diversos países da Europa, mas não da Sérvia. As fronteiras são abertas para os cidadãos dos países que cumpram os critérios estabelecidos pelas autoridades sanitárias montenegrinas: registarem um máximo de 25 doentes com covid-19 por cada 100.000 habitantes. Os países que cumprem esse critério são a Croácia, Eslovénia, Áustria, Alemanha, Polónia, República Checa, Hungria, Albânia e Grécia.

No norte da Europa, a Finlândia reabre restaurantes, bibliotecas e outros locais públicos, enquanto na Noruega retomam-se os bares e parques de diversões, e as crianças e adolescentes noruegueses de menos de 19 anos podem participar em sessões de desporto organizadas.

Os noruegueses que se desloquem aos países nórdicos por motivos profissionais ou os trabalhadores estrangeiros provenientes desses países deixam de ser submetidos à quarentena de dez dias.

Fora da Europa, nos Estados Unidos reabrem as praias em Miami (Florida), na China retomam-se as aulas presenciais no ensino básico e médio, no México são reabertos, de forma limitada, os parques e jardins, enquanto na Tailândia é iniciada a terceira etapa da reabertura da economia.