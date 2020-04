Paços de Ferreira, no distrito do Porto, vai dispor na próxima semana de um centro de rastreio à Codiv-19 a funcionar nas instalações da associação empresarial, informou hoje a câmara municipal.

"Com o aproximar do final do estado de emergência, torna-se fundamental capacitar a resposta no concelho de Paços de Ferreira, mantendo, contudo, as condições de conforto e segurança coletiva", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a autarquia, o equipamento vai funcionar em sistema 'drive-through', seguindo "as melhores práticas e recomendações da Direção-Geral da Saúde".

O sistema permitirá realizar cerca de 50 testes diários numa primeira fase, podendo evoluir de acordo com a procura.

Os cidadãos com suspeitas de infeção, previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde, deslocar-se-ão ao ponto de recolha localizado no parque de exposições, "sem entrar em contacto com outras pessoas, reduzindo o risco de infeção para todos os envolvidos".

Os resultados serão enviados diretamente ao cidadão e às autoridades de saúde pública.

"Trata-se de um importante investimento na saúde pública, que a Câmara Municipal de Paços de Ferreira entende como fundamental para controlar e mitigar a propagação deste vírus no nosso concelho", conclui-se no comunicado.

No concelho de Paços de Ferreira há registo de 238 casos de codiv-19.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 20 mortos (+2,2%) e mais 295 casos de infeção (+1,2%).

Das pessoas infetadas, 936 estão hospitalizadas e o número de casos recuperados passou de 1.357 para 1.389.