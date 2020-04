A CP vai suspender a circulação de comboios de longo curso, entre as 00:00 de 1 de maio e as 24:00 do dia 3, no âmbito do plano de contingência da covid-19, foi hoje anunciado.

"No âmbito do Plano de Contingência covid-19, e na sequência das medidas de limitação à circulação nos dias 1, 2 e 3 de maio, a CP -- Comboios de Portugal vai suspender a circulação de comboios de longo curso, entre as 00:00 do dia 1 de maio e as 24:00 do dia 03 de maio", anuncia a empresa em comunicado.

Assim, durante este período, e tal como aconteceu no período de Páscoa, "fica suspensa a circulação dos comboios Alfa Pendular e Intercidades, em todos os eixos, a nível nacional, com exceção de algumas ligações a Évora e Beja, assegurando a mobilidade estritamente necessária nestes eixos, que não dispõem de Serviço Regional".

Já a oferta de comboios urbanos e regionais "será mantida nos moldes em que se realiza à data de hoje", refere a transportadora ferroviária, que disponibiliza no seu 'site' informação atualizada sobre a oferta disponível.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 20 mortos (+2,2%) e mais 295 casos de infeção (+1,2%).

Das pessoas infetadas, 936 estão hospitalizadas, das quais 172 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.357 para 1.389.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.