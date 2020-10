Covid-19: número de infetados atinge novo recorde diário

Morreram mais 11 pessoas vítimas da pandemia de Covid-19 e foram confirmados mais 2.101 casos de infeção nas últimas 24 horas, um novo recorde desde o início da pandemia em Portugal. A DGS indica, no boletim epidemiológico desta quinta-feira, que das 11 mortes registadas, sete ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Norte e outras duas na região Centro.

Neste momento, há 36.085 doentes ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, mais 1.502 do que ontem. Quanto aos recuperados, são mais 588 do que esta quarta-feira.O número de internados com Covid-19 aumentou para 993 doentes, mais 36 do que no último boletim, sendo que destes, 139 estão internados na unidade de cuidados intensivos.