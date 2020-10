O Governo está disponível para alargar o chamado "apoio à retoma progressiva", que veio substituir o lay-off simplificado, ao longo do ano de 2021, admitindo até aprofundar os apoios.Nos termos da legislação em vigor, este programa terminava em Dezembro.A disponibilidade foi manifestada esta quinta-feira pelo ministro da Economia, Siza Vieira, que indicou que o orçamento do Estado reserva algumas centenas de milhões de euros para este fim."Vamos continuar a manter esses apoios ao emprego e temos ainda a disponibilidade para ir mais longe", afirmou Siza Vieira, no final de uma reunião de concertação social.Quanto ao apoio à retoma progressiva, "entendemos que pode ser necessário continuar a manter esse regime com as afinações que possam ser necessárias durante o primeiro semestre do próximo ano e temos capacidade, se for caso disso, para alargar essas medidas tendo em conta os instrumentos europeus", disse.Confrontado com as críticas das associações patronais, que têm dito que este orçamento não é um apoio às empresas, o ministro procurou sublinhar que há várias possibilidades de financiamento em cima da mesa."O orçamento é apenas uma peça das muitas respostas que temos" para responder às "necessidades da economia e da sociedade. Temos o REACT EU, o SURE e o plano de recuperação e resiliência com verbas muito significativas e dirigidas para o apoio às empresas. Portanto olhar apenas para o OE e dizer que não acautela a situação das empresas é redutor", disse.Siza Vieira promete ainda medidas de capitalização das empresas para o primeiro semestre do ano."Vamos também lançar medidas para capitalização das empresas no primeiro semestre", com o objetivo de "evitar um problema sistémico de insolvência".