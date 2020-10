Rendas em Lisboa com maior queda da última década

As rendas de habitação em Lisboa registaram uma quebra homóloga de 11,1% no terceiro trimestre, o que representa a maior descida desde pelo menos 2010, data em que o índice começou a ser calaculado, indica esta quinta-feira a Confidencial Imobiliário. No Porto, contudo, as rendas continuam a subir, apesar de se registar uma desaceleração.As rendas na capital portuguesa cederam 3,9% em comparação com o trimestre anterior, somando a terceira descida em cadeia consecutiva. No primeiro trimestre deste ano as rendas em Lisboa apresentaram a primeira quebra homóloga em quatro anos.

A situação no Porto, contudo, é bem diferente. Na Invicta, as rendas aumentaram 1,7% no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2019, uma "travagem muito expressiva" face aos 6,5% observados no segundo trimestre.



Já face ao segundo trimestre, as rendas no Porto recuaram 2,2%, naquela que é a primeira descida em cinco anos.



No total do país, as rendas aumentaram 2,2% no terceiro trimestre face ao período homólogo, ligeiramente abaixo dos 2,4% observados no trimestre anterior. No primeiro trimestre, contudo, a subida ainda havia sido de 8,2%.



Face aos três meses anteriores, no entanto, as rendas desceram uns ligeiros 0,1%.