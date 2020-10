Outubro já é o mês com mais casos de Covid-19 em Portugal

Passaram apenas 15 dias, mas outubro tornou-se esta quinta-feira o mês com mais casos confirmados de Covid-19 desde que foram diagnosticados os primeiros infetados, a 2 de março. Já foram registados 17.752 casos, ultrapassando os números de setembro, quando foram registados os aumentos de casos que deram início à segunda vaga da pandemia, e de abril, altura da 1ª vaga do novo coronavírus.

Na primeira quinzena do mês de outubro foi registada uma média de 1.183 casos por dia e em mais de metade desses dias foram confirmados mais de mil casos – até então Portugal só tinha tido dois, a 31 de março e 10 de abril. Nos últimos sete dias, Portugal bateu por três vezes o seu recorde de casos de Covid-19 e nos últimos dois registou mais de dois mil casos, algo que nunca tinha feito durante a primeira vaga ou noutra qualquer altura.

Por comparação com outros meses, outubro tem já mais do dobro dos casos registados em março, maio e agosto e deverá duplicar os casos registados em junho e julho já no final desta semana. Se Portugal seguir o ritmo de casos confirmados dos últimos sete dias (cerca de 1537 casos confirmados por dia), irá ultrapassar a barreira dos 100 mil casos confirmados já na próxima terça-feira.

Enquanto regista um aumento de casos, Portugal também acompanha a escalada de infetados com um aumento de óbitos por Covid-19 a menor ritmo. Em outubro foram registadas, até ao momento, 157 vítimas mortais do novo coronavírus, numa média de 10 por dia.

A mesma é superior aos meses de junho, julho, agosto e setembro e tangencialmente superior aos de março. Abril, altura do primeiro pico da Covid-19 no país, registou mais de 800 mortes por Covid-19, numa média de 28 por dia.

Outubro está também a caminho de registar o maior aumento de casos ativos de Covid-19 desde que a pandemia chegou a Portugal. O presente mês registou um aumento de mais de 10 mil casos ativos em relação a setembro, existindo agora mais de 36 mil casos que estão atualmente infetados e não recuperaram.

Também em linha com o aumento de casos, outubro tem já mais recuperados registados do que setembro e agosto, com Portugal a estar a caminho de registar cerca de 13 mil recuperados neste mês – ficando apenas atrás de maio, quando foram registados quase 18 mil recuperados.

No que toca a internados, outubro viu aumentar em quase 50% o número de hospitalizados com Covid-19. Até 31 de setembro, eram 666 os internados com Covid-19. Quinze dias depois, o número é de 993 – um aumento de 49,6% do número de internados. Destes 993, 139 estão em unidades de cuidados intensivos e são casos considerados graves – a 31 de setembro eram 105, verificando-se um aumento superior a 30%.