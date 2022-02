Covid-19: Médico que defende antiparasitário de piolhos recebeu 224 mil euros da farmacêutica

António Pedro Machado é um dos médicos contra a vacinação das crianças e um defensor do uso de ivermectina no tratamento da doença causada pelo SARS-CoV-2.

O médico António Pedro Machado, que defende o uso do antiparasitário à base de ivermectina para o tratamento da covid-19, recebeu 224 mil euros da farmacêutica que produz o medicamento. O montante foi recebido, desde 2014, por patrocínios e consultoria à filial portuguesa do laboratório que produz o medicamento na Índia, avança a CNN Portugal.







Frederico Nunes/CMTV

Ao site da CNN Portugal, o médico garante tratar-se de uma campanha para o calar, recusando-se a comentar se o facto de ser patrocinado pela farmacêutica e defender o uso de um medicamento que as autoridades consideram não ser eficaz, era um conflito de interesses.A ivermectina é o medicamento aconselhado pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e que as autoridades de saúde têm alterado para a falta de evidência científica de que funcione no caso da covid-19. Este medicamento foi criado para combater infeções parasíticas do trato intestinal, da pele e dos olhos.