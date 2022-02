Doentes morrem nas urgências à espera de assistência

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS), que abriu dois processos para averiguar as circunstâncias em que dois utentes morreram nas urgências dos hospitais de Beja e Leiria, sem serem vistos por um médico e depois de seis horas de espera.





Um homem de 42 anos deu entrada no Hospital de Leiria a 27 de maio de 2020, com dores no peito e, apesar dos sinais de enfarte, foi-lhe atribuída a pulseira amarela (caso urgente, com atendimento no máximo de uma hora), acabou por morrer seis horas depois sem ser visto por um médico. Um outro caso, a 18 de fevereiro de 2020, um homem de 60 anos, com hepatite C, diabetes e sinais de desidratação deu entrada nas Urgências de Beja. Ficou também com pulseira amarela e morreu quatro horas depois sem ter sido observado por um médico.Leia mais no Correio da Manhã