Médico aconselhou ivermectina para covid-19 e para a hipertensão

O médico António Pedro Machado, um dos maiores defensores do uso da Ivermectina, recebeu 224 mil euros da farmacêutica que o produz, a Menarini Portugal, segundo dados da Plataforma de Comunicações – Transparência e Publicidade do Infarmed 2021. Esta substância utilizada no Ivecop – medicamento indicado para combater infeções provocadas por parasitas, como piolhos e lombrigas – é também recomendada por alguns clínicos no combate e prevenção da covid-19, apesar de a Autoridade Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed) já ter garantido que não há dados científicos que comprovem a eficácia deste tratamento no combate ao SARS-CoV-2.