Cinco mil habitantes da Amazónia peruana foram injetados com um medicamento veterinário, a ivermectina, por um grupo evangélico que o promoveu como vacina. O caso deu-se na região de Loreto, com uma comunidade indígena. Além do grupo evangélico, a injeção também foi aconselhada por um responsável político local."Os efeitos secundários foram horrorosos", afirmou Leonardo Tello, diretor da Rádio Ucamara, ao jornal espanhol El País. Depois de serem injetadas, as pessoas sofreram de diarreia e registou-se um aceleramento dos seus batimentos cardíacos.Na Amazónia, vive cerca de um milhão de pessoas e cerca de 300 mil são indígenas. O medo à Covid-19 levou-as a recorrer à medicina tradicional e tambem a métodos cuja eficácia é muito duvidosa.Noutra comunidade, a de Cuninico, o chefe da comunidade indígena Wadson Trujillo relatou que os voluntários da missão evangelica dsseram que o medicamento era aprovado por lei e dava "resultados positivos como vacina". Acabou por ser administrado a 160 pessoas.Em Cuninico, Trujillo adianta que "quase todos tiveram sintomas da Covid-19 e estão a tratar-se com remédios caseiros". Ali, há falta de medicamentos e não só. "Recebemos 27 testes rápidos de diagnóstico para a comunidade, sete foram positivas e ouras sete foram guardadas para se os casos piorarem", lamentou o chefe.A ivermectina é administrada para tratar