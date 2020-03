Covid-19: Mais de 80% dos óbitos em pessoas com 70 anos ou mais

Mais de 80% dos óbitos associados à covid-19 em Portugal são de pessoas com 70 anos ou mais, indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo os dados da DGS, dos 76 mortos registados, 61 têm 70 anos ou mais (80,2%). A distribuição por faixa etária indica 43 óbitos acima dos 80 anos (23 homens e 20 mulheres) e 18 entre os 70 e 79 anos (14 homens e quatro mulheres).

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados até às 24:00 de quinta-feira, refere que região Norte é a que regista o maior número de mortes (33), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (24), da região Centro (18) e do Algarve (1).

Relativamente a quinta-feira, em que se registaram 60 mortes, hoje observou-se um aumento de 26,6%.

As autoridades registaram 10 mortes entre os 60 e os 69 anos e quatro entre os 50 e os 59 anos.

De acordo com os mesmos dados, há 4.268 casos confirmados, mais 724 (um aumento de 20,4%) face a quinta-feira.

Os dados da DGS precisam que o Porto é a cidade que regista o maior número de casos pelo coronavírus SARSCov2 (317), seguida de Lisboa (284 casos), Vila Nova de Gaia (262), Maia (171), Gondomar (149) e Ovar (145) e Braga (131).

Desde o dia 01 de janeiro, foram registados 25.431 casos suspeitos, dos quais 3.995 aguardam resultado laboratorial.

Este boletim regista as primeiras 24 horas da situação epidemiológica em Portugal desde que o país entrou na fase de mitigação, em que, segundo as normas da DGS, qualquer cidadão com sintomas relacionados com a doença será tido como suspeito e testado, mesmo sem ligação a outros casos suspeitos ou confirmados.

Esta é a terceira e a mais grave fase de resposta à doença covid-19 e é ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

O boletim epidemiológico indica também que há 17.168 casos em que o resultado dos testes foi negativo e que 43 doentes recuperaram.

Das 4.268 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria (3.914) está a recuperar em casa, 354 (mais 163) estão internados, 71 (mais 10) dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados de covid-19 foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência até ao final do dia 02 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25.000.