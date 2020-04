Covid-19: Madeira sem novos casos pelo terceiro dia consecutivo

Madeira não assinalou novos casos de covid-19 , mantendo o registo de 85 doentes pelo terceiro dia consecutivo, já com 20 curados, indicaram as autoridades regionais, realçando que já foram testadas 2.414 pessoas no arquipélago.

"É mais um dia em que todas as amostras processadas foram negativas, continuámos a ter só 85 casos", afirmou o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em videoconferência, no Funchal.

O governante realçou que os 2.414 testes já efetuados na região, entre casos suspeitos (836 no total) e grupos de risco, traduzem uma média de 966 testes por 100 mil habitantes, sendo que a população da Madeira é de 267.785 habitantes (Censos 2011).

Pedro Ramos indicou, por outro lado, que os 22 doentes referenciados numa cadeia de transmissão identificada pelas autoridades no bairro social Nova Cidade, em Câmara de Lobos, já se encontram em isolamento no hotel no Cabo Girão, nas zonas altas da freguesia, sublinhando que o processo foi executado "em segurança e sem grandes atropelos".

Esta cadeia de transmissão motivou a instalação de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, no concelho com o mesmo nome, a oeste do Funchal, em vigor por 15 dias (termina a 03 de maio).

As autoridades regionais de saúde sinalizaram já 211 contactos associados e testaram 117, dos quais 27 foram positivos.

Foram também identificados 42 profissionais de saúde que tiveram contacto com estes doentes, 37 dos quais já obtiveram resultado negativo, encontrando-se dois em isolamento profilático e três aguardam uma reavaliação.

O secretário da Saúde salientou ainda que os 67 idosos residentes num lar localizado ao lado do bairro social Nova Cidade foram testados e o resultado foi negativo, decorrendo agora a avaliação dos funcionários.

Do total de 65 casos de infeção ativos no arquipélago da Madeira, dois doentes permanecem internados no Hospital Central do Funchal: um na unidade de cuidados intensivos, outro na unidade de internamento geral dedicada à covid-19.

As autoridades sinalizaram também 80 casos suspeitos que aguardam resultados laboratoriais.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 183 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 820 pessoas das 22.353 confirmadas como infetadas, e há 1.143 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.