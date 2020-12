Covid-19: Junta do Areeiro em Lisboa cria centro de testes para moradores

A Junta de Freguesia do Areeiro, em Lisboa, criou um centro de testagem ao novo coronavírus, com "preços mais reduzidos" e um número próprio para marcações, para garantir vagas no menor espaço de tempo possível, foi hoje anunciado.

"É um projeto inovador que pretende descansar todos os que querem passar a época festiva sem sobressaltos", lê-se numa nota da Junta de Freguesia.

O centro de testagem, destinado aos moradores da freguesia do Areeiro e que está localizado na Alameda Dom Afonso Henriques, junto à Fonte Luminosa, começou a funcionar hoje e prevê-se que esteja aberto durante três meses.

Segundo a Junta de Freguesia, os testes de deteção de vírus SARS-Cov-2 por técnica PCR-RT terão um custo de 100 euros, enquanto os testes rápidos de deteção antigénio SARS-Cov-2 custarão 20 euros.

Será ainda possível efetuar testes serológicos de deteção de anticorpos SARS-Cov-2, que terão também um custo de 20 euros.

"Além destes preços, também foi conseguido um número próprio para marcações e a garantia de vagas com menos espaço de tempo possível", é ainda referido no comunicado da Junta de Freguesia.

O centro de testes irá funcionar de segunda a sexta-feira das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00, por marcação prévia.

Para fazer marcação será necessário ligar para o número 914 040 414, das 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 16:30, indica ainda a Junta de Freguesia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.134 pessoas dos 374.121 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.