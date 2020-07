O juiz Carlos Alexandre foi "forçado" a um isolamento profilático depois de ter participado, no final do mês de junho, numa busca a uma agência bancária em Leiria, no âmbito da Operação "Suini-Fatura", que investiga suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais no comércio e abate de suínos. Dias depois da diligência, o gerente bancário e um funcionário contraíram o vírus, assim como um agente da PSP que participou na operação.

Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, a busca em causa, que decorreu a 30 de junho, realizou-se numa agência do Santander, em Leiria, entretanto já encerrada. Nos dias seguintes, o Ministério Público foi informado que dois trabalhadores do banco tinham contraído a Covid-19. O mesmo acontecendo cum um agente da PSP que participou na operação.



Carlos Alexandre, apurou a SÁBADO, já fez um teste e o resultado foi negativo. Porém, o delegado de saúde de Lisboa determinou um isolamento profilático ao magistrado judicial, que já adiou os debates instrutórios de um processo de corrupção nas Finanças e o do caso da Associação Industrial do Minho.

No processo "Suini Fatura", seis empresas e quatro pessoas foram constituídos arguidas. Neste inquérito, investigam-se factos suscetíveis da prática de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos no setor da produção, comércio e abate de suínos, adianta a mesma nota.

O Departamento Central de Investigação e Acção Penal, a Autoridade Tributária e a PSP realizaram 24 buscas em sedes de sociedades e instalações pecuárias, veículos automóveis, habitações e agências bancárias nas zonas de Leiria, Tomar, distrito de Santarém, e Montijo, distrito de Setúbal. As diligências levaram à apreensão de cerca de 4,2 milhões de euros, assim como de um "vasto acervo documental, na sua grande maioria com relevância fiscal".