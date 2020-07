Covid-19: Reguengos de Monsaraz com mais dois óbitos

A morte de mais duas idosas, de 88 e 94 anos, utentes do lar de Reguengos de Monsaraz, elevou para 14 o número de óbitos relacionados com o surto de covid-19 neste concelho, revelou hoje a câmara.

No comunicado divulgado hoje, com a última atualização do boletim epidemiológico do concelho, a Câmara de Reguengos de Monsaraz (Évora) informou que as duas idosas se encontravam internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

A utente de 88 anos morreu na segunda-feira e a outra idosa, de 94 anos, faleceu "ao início do dia de hoje", precisou a autarquia.