Covid-19: escolas contra reabertura

Na segunda-feira, as escolas secundárias voltam a receber alunos. Mas nem todos estão contentes com a decisão que visa garantir aulas presenciais aos alunos dos 11.º e 12.º anos que terão exames nacionais. E há professores e pais que querem mesmo travar a reabertura anunciada pelo Governo.

Um grupo de professores do básico e secundário quer que o tema seja alvo de uma discussão no Parlamento e lançou uma petição no site da Assembleia da República, que defende que "as escolas não devem voltar a abrir para o ensino secundário no atual ano letivo".

Além dos cerca de mil que já assinaram a petição, há várias escolas que de norte a sul do país estão a tomar posições contra o regresso às aulas presenciais.

Escolas alertam para riscos e pedem suspensão de exames

É o caso do Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, em Braga, onde o conselho geral (um órgão onde estão representados professores, pais, alunos, pessoal não docente e a comunidade local) aprovou por unanimidade uma deliberação que pede a suspensão dos exames nacionais e das aulas presenciais neste ano letivo.

"Professores, assistentes operacionais, funcionários dos serviços de Administração Escolar, pais, alunos e respetivas famílias correm riscos com o regresso às aulas presenciais perante os quais as garantias de segurança dadas pela tutela são manifestamente insuficientes", defende o texto aprovado naquela escola de Braga, que elenca os problemas que este regresso em contexto de pandemia de covid-19 vai levantar.

Um dos problemas é a falta de recursos "para a necessária desinfeção dos espaços escolares, com especial relevo para as casas de banho (poucas e com ainda menos lavatórios para higienização das mãos)". Outro é a dimensão das turmas (com 28 a 30 alunos) que faz com que seja muito difícil manter o distanciamento social exigido. "Ou a turma, na sua totalidade, ocupa um grande espaço sem as condições acústicas necessárias à projeção de voz para que o docente, com máscara, e sem possibilidade de circular pelo espaço, seja ouvido, nomeadamente pelos alunos que se encontram mais longe do professor; ou a turma é dividida, no mínimo em dois turnos, pois cada sala não comportará mais do que 15 alunos, o que causa grandes limitações espaciais, assim como nos horários de alunos e de professores", nota a deliberação do conselho geral.

Posição idêntica foi tomada pelo conselho geral da Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra, que entende não haver "evidência de benefício para os alunos ou para qualquer dos envolvidos" no regresso às aulas presenciais e manifesta "forte apreensão" em relação à decisão tomada pelo Governo.

No Agrupamento de Escolas Romeu Correia, no Feijó, o conselho geral entende mesmo que "as aulas presenciais poderão pôr em causa a saúde pública de toda a comunidade escolar, obrigando ao levantamento do isolamento social, expondo-a assim a riscos desnecessários e imprevisíveis".

Nesta escola do Feijó, pais, professores e alunos acreditam que será impossível manter o distanciamento social recomendado pela Direção-Geral de Saúde. E notam que para cumprir essas regras seria preciso "desdobramentos superiores a dois turnos", para os quais não há docentes suficientes nem tempo para os contratar.

Os membros deste conselho geral temem, de resto, que este regresso às aulas prejudique a preparação do próximo ano letivo. "Estas aulas e o novo calendário de exames irão inevitavelmente condicionar a preparação do próximo ano letivo, o qual deveria ser especialmente ponderado, considerando tanto as incertezas sobre o desenvolvimento da pandemia, como a necessidade de assegurar a recuperação de aprendizagens que ficaram por concluir no presente ano", lê-se na deliberação aprovada.

Na Escola Básica e Secundária Anselmo de Andrade, em Almada, a solução encontrada para lidar com os receios de pais e professores foi pedir aos alunos para irem à escola apenas de 15 em 15 dias, dividindo-os por turnos.

"Os encarregados de educação, os alunos e os professores fazem um balanço muito positivo do trabalho que está a ser feito [no ensino à distância] e não nos pareceu adequado estragar o que estávamos a fazer por seis semanas", disse à Renascença o diretor da escola, Carlos Filipe Almeida.

Inquérito revela resistência às aulas presneciais

Um inquérito feito pelo Sindicato de Todos os Professores, em parceria com o blogue ComRegras, demonstra a resistência que este regresso às aulas enfrenta na comunidade educativa. Entre os professores inquiridos, 71,1% estavam contra a reabertura das escolas para os alunos que terão exames nacionais. Posição idêntica à de 65,9% dos encarregados de educação ouvidos neste inquérito. Quatro em cada 10 pessoas que responderam ao inquérito concorda que o modelo de ensino à distância continua a ser o mais adequado à situação atual.

Segundo o mesmo estudo (que abrangeu 6170 pessoas, 58% das quais são docentes), 85,5% dos pais e 86,6% dos profissionais de ensino estão também contra a reabertura das creches e do pré-escolar.

Fenprof diz que Governo terá de "arcar com as consequências" do que correr mal

Também a Fenprof manifestou já dúvidas sobre a segurança deste regresso às aulas. "Os peritos da área não estão convictos. A abertura no dia 18 de maio é uma decisão política, decisão política legítima, mas se as coisas correrem mal também será o Governo a arcar com as consequências", disse Mário Nogueira, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

"Não estão reunidas condições, do ponto de vista da saúde sanitária, para que as escolas e jardins-de-infância possam abrir. [As escolas] vão reabrir num quadro epidemiológico mais grave do que aquele que levou ao seu encerramento e num quadro epidemiológico que ainda está ativo e com risco", defendeu o líder da Fenprof.