Covid-19: Equipas multidisciplinares contactaram mais de 17 mil pessoas na AML

As equipas multidisciplinares criadas no âmbito do combate à covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa contactaram em três meses e meio mais de 17.000 pessoas em visitas a agregados familiares e ações de rua.

Segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), entre 30 de junho e 20 de outubro foram contactadas um total de 17.007 pessoas nos concelhos da Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra, Almada, Seixal, Barreiro, Moita e Setúbal.

Os profissionais da área da Saúde, da Segurança Social, Proteção Civil/municípios e das forças de segurança que compõem estas equipas têm ido ao terreno "sensibilizar a população para as medidas de prevenção da doença, bem como verificar e encontrar soluções para quem necessita de apoio alimentar e realojamento, o que tem tido um impacto positivo no combate à doença", refere uma informação divulgada pela DGS.

Além de contactar pessoas que possam necessitar de ajuda complementar para cumprir o confinamento/isolamento profilático -- e assim ajudar a quebrar as cadeias de transmissão da covid-19 -- "estas equipas também têm visitado estabelecimentos comerciais e realizado ações de sensibilização à população", acrescenta.

Em Portugal, morreram 2.245 pessoas dos 109.541 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS, que indicava que 55.809 pessoas estavam em vigilância pelas autoridades.

A covid-19 é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.