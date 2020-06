Covid-19 em Portugal: mais 3 mortos e 375 infetados em 24 horas

Morreram esta sexta-feira em Portugal mais três pessoas devido à pandemia de Covid-19 , elevando para 1527 o total de óbitos no País.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), os casos de infeção do novo coronavírus chegaram aos 38.464, com um aumento de 375 nas últimas 24 horas.O País tem agora 24.477 pessoas recuperadas, mais 467 que no dia anterior.Entre as 422 pessoas internadas, 67 estão em unidades de cuidados intensivos. O número de internados em UCI manteve-se nestas 24 horas, mas há mais seis pessoas internadas. 29.046 encontram-se sob vigilância por parte das autoridades de saúde.

A pandemia de Covid-19 já causou a morte a pelo menos 454.101 pessoas e infetou mais de 8,5 milhões em todo o mundo desde dezembro.



Pelo menos 3.927.100 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.